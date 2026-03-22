Araqchí denuncia ante ONU los bombardeos contra sus plantas nucleares y pide compensación

2 minutos

Teherán, 22 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, denunció en una carta a la Naciones Unidas los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes y exigió una compensación por los daños causados por esos bombardeos.

“Conforme al proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, todo acto internacionalmente ilícito genera responsabilidad. El Estado responsable debe cesar el acto, garantizar su no repetición y reparar íntegramente los daños causados”, afirmó Araqchí en una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la organización.

El jefe de la diplomacia iraní calificó los bombardeos contra instalaciones nucleares pacíficas bajo supervisión internacional como una “violación flagrante” del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Araqchí pidió a las Naciones Unidas adoptar medidas “inmediatas y decisivas” para detener dichos ataques, que, según dijo, se han producido en varias ocasiones: dos veces contra las instalaciones de Natanz, los días 1 y 21 de marzo y otra el día 17, contra un edificio situado a solo 350 metros de la central nuclear activa de Bushehr.

El ministro advirtió de que atacar instalaciones nucleares podría provocar la liberación de material radiactivo y tener consecuencias “muy graves” para la población civil y el medio ambiente.

Sin embargo, Irán respondió al ataque de ayer contra Natanz —del que Israel se desvinculó— con el lanzamiento de misiles contra las sureñas localidades israelíes de Arad y Dimona, próximas a una instalación nuclear, lo que dejó unos 120 heridos. EFE

ash/rod