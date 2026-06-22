Araqchí dice que se han logrado «avances importantes» para terminar la «guerra en Líbano»

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Redacción internacional, 22 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien participa en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, dijo este lunes que se han logrado «avances importantes» para terminar la «guerra en Líbano».

«La incansable mediación de Pakistán y Catar ha logrado avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano», escribió en X el jefe de la diplomacia de Teherán. EFE

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