Araqchí dice que se han logrado «avances importantes» para terminar la «guerra en Líbano»

Compartir

3 minutos

Redacción internacional, 22 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien participa en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, dijo este lunes que se han logrado «avances importantes» para terminar la «guerra en Líbano».

«La incansable mediación de Pakistán y Catar ha logrado avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano», escribió en X el jefe de la diplomacia de Teherán.

Araqchí publicó el comentario poco después de que los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores en las conversaciones, divulgaran un comunicado también en X tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza.

«Las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos quedan condonadas, se ha levantado el bloqueo, se han liberado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán», aseguró en X el ministro, sin dar más detalles.

Asimismo, subrayó que la «desescalada» en Líbano es el «primer test» del curso de las negociaciones.

Estos puntos, sin embargo, no aparecen citados en el comunicado publicado por los mediadores.

Según el mismo, las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final en un plazo de 60 días.

Las conversaciones técnicas continuarán «durante el resto de la semana» en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, que acogió este domingo las negociaciones, dice el comunicado de los ministerios, sin especificar quién participará en las mismas.

Se ha establecido, añadieron, una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permita evitar «incidentes y malentendidos», con el objetivo de «garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz».

Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos «para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano», remarca el comunicado.

El complejo turístico de Bürgenstock acogió este domingo las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un memorando de entendimiento por parte de Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Las delegaciones de EE.UU. e Irán continuaron trabajando en Suiza para aclarar la apertura del estrecho y el alto el fuego en Líbano, pese a la interrupción por parte de Teherán de esta primera en rechazo a las amenazas a Teherán del presidente estadounidense, Donald Trump, si no impedía que sus aliados de Hizbulá «causaran problemas» en Líbano.

La delegación iraní está encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dirige la delegación estadounidense. EFE

int-nc/pav/rrt