Araqchí dice que solo Irán es el responsable de que Ormuz vuelva a la normalidad

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Bagdad, 28 jun (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reivindicó este domingo desde Bagdad que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero, y avisó de que cualquier otra intervención «retrasará la reapertura».

«De acuerdo con el memorando de entendimiento, el Estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente. La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna, conforme a dicho memorando», dijo el jefe de la diplomacia iraní en una comparecencia junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein.

Asimismo, apuntó que «cualquier intervención, o medidas separadas o nuevas conducirán a una mayor complicación de la situación y retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz, además de aumentar el nivel de escalada, tal como ocurrió en los últimas dos noches». EFE

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