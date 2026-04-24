Araqchí inicia «oportuna» gira regional en la que sus «vecinos son la prioridad»

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Teherán, 24 abr (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en su cuenta de la red social X el inicio de una «oportuna» gira regional por «Islamabad, Mascate y Moscú» en la que coordinará con sus «socios» los asuntos bilaterales, además de apuntar que los vecinos de Irán son su «prioridad».

El escueto mensaje también apuntaba que la gira por los tres países se dedicará también a «consultar sobre desarrollos regionales».

De esta manera Araqchí confirmó los anuncios hechos tanto por el gobierno pakistaní, que es el principal mediador diplomático entre Irán y los EE.UU para buscar una paz en Oriente Medio, como por Irán, de que el ministro iraní viajaría a Pakistán, donde está todo listo para que puedan reanudarse las conversaciones de paz entre Washington y Teherán.

El tono y las formas empleados por las autoridades iraníes contrastan con el mensaje pakistaní, que sostenía que en el contexto de este paso por Islamabad, era previsible la celebración de una ronda de negociaciones de paz.

Irán solo circunscribe el viaje a la gira, que incluye una parada en Omán, que medió anteriormente entre EE.UU y la República Islámica antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump,/fpa decidiera iniciar un conflicto armado el pasado 28 de febrero.

Las conversaciones entre los dos rivales se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques, después del encuentro que mantuvieron en Islamabad el 11 y 12 de abril, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

Paralelamente, Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde esta misma semana se han registrado ataques a tres buques, mientras Estados Unidos a ordenado sus fuerzas «disparar y hundir» embarcaciones sospechosas. EFE

amr/fpa