Araqchí llega a Egipto para abordar la cooperación nuclear con OIEA y seguridad en O.Medio

El Cairo, 9 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, inició este martes una visita oficial a Egipto, donde abordará con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, la reanudación de la cooperación de Teherán con los inspectores internacionales, así como la seguridad en Oriente Medio.

Araqchí fue recibido por su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, quien destacó la importancia de «crear las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio y sostenible entre Irán y el OIEA, que tenga en cuenta los intereses de todas las partes», según un comunicado de Exteriores egipcio.

El egipcio, que ha subrayado reiteradamente la importancia de resolver el conflicto por el programa nuclear iraní a través del diálogo para evitar una nueva escalada en Oriente Medio, también aseveró que un acuerdo debe «contribuir a lograr la calma, restaurar la confianza y crear un ambiente favorable para alcanzar la seguridad y la estabilidad regional».

La reunión de Araqchí y Grossi fue anunciada el lunes por Exteriores de Egipto después de que Abdelaty mantuviera recientemente conversaciones telefónicas con ambos para impulsar la reanudación de las negociaciones sobre la cooperación de Teherán con los inspectores del OIEA.

La cooperación de Irán con ese organismo fue suspendida por el Gobierno iraní tras los ataques de junio pasado de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares iraníes entre advertencias internacionales de que el país persa habría enriquecido uranio que le podría acercar a la fabricación de armas nucleares, lo que niegan los iraníes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, afirmó este martes a la agencia oficial de noticias iraní, IRNA, que el encuentro de Araqchí y Grossi se centrará en «concluir las negociaciones sobre un nuevo protocolo de cooperación entre Irán y el OIEA», sin especificar más detalles.

Desde los bombardeos de Israel y EE.UU. contra varias instalaciones nucleares iraníes en junio se desconoce el paradero de las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60 %, muy cerca del necesario para fabricar bombas atómicas.

Ante la falta de cooperación de Teherán con el OIEA y otras violaciones previas de sus obligaciones nucleares, tres potencias europeas (Francia, Reino Unido y Alemania) iniciaron hace unos días un mecanismo legal para imponer nuevamente sanciones internacionales contra Irán, al considerar que ha incumplido de forma «clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

Los europeos han ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informaba sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y volvía a la mesa de negociación con Estados Unidos.EFE

