Araqchí trata negociación de paz con primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán

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Islamabad, 25 abr (EFE).– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo este sábado una reunión, la segunda de gran entidad desde que anoche llegara a Islamabad, para tratar las negociaciones de paz entre su país y EE.UU con el primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif y su contraparte Muhammad Ishaq Dar.

La oficina del primer ministro confirmó la reunión en un comunicado, en el que indicó que el encuentro se produjo en la residencia del político pakistaní, en el contexto de la visita de Araqchí al país que comenzó en la noche del viernes.

En el encuentro también estuvo el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, y principal mediador entre EE.UU e Irán, Asim Munir, quien también mantuvo a primera hora de la mañana una reunión con Araqchí acompañado por otros altos miembros del aparato de seguridad pakistaní.

Por su parte, el ministerio de Exteriores iraní señaló que la reunión, que se produjo en horas de la tarde, abordó «las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países», además «de los acontecimientos regionales e internacionales».

Araqchí agradeció al líder pakistaní «los esfuerzos de las autoridades para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, lograr un alto el fuego y acoger las negociaciones» y le expuso las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.

Si bien la nota no explicó cuales fueron esas posiciones iraníes, varios medios pakistaníes informaron de que entre otras cosas los iraníes expresaron su «reserva total» ante las demandas estadounidenses y que lo que ellos solicitan es «el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses».

Además, tal y como ya informaron los iraníes antes de llegar a Islamabad, «no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense» que, según anunció ayer el presidente Donald Trump, estaría volando desde EE.UU hacia Islamabad.

Esta mañana Araqchí se reunió con Munir, el asesor de seguridad nacional y jefe del servicio de Inteligencia del Ejército pakistaní, Asim Malik; el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi y el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi.

También estuvieron el embajador de Irán en Islamabad, Alireza Amiri Moghaddam; y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Araqchí llegó anoche a Islamabad con el único objetivo declarado de reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincidió con el anuncio del inminente envío de una delegación estadounidense a la capital pakistaní para intentar desbloquear las negociaciones de paz para resolver la crisis regional.

Según dijo EE.UU, los enviados especiales del presidente para estas negociaciones, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, serían los que viajarían a Pakistán, después de haber recibido un pedido iraní para retomar las negociaciones presenciales y tras haber identificdo «algunos avances» por parte de Teherán.

Sin embargo, las autoridades iraníes han negado categóricamente esa apreciación estadounidense y sostuvieron desde el inicio que esa reunión no se iba a producir.

De hecho Araqchi tiene previsto continuar hoy mismo su viaje rumbo a Omán y posteriormente a Moscú.

La presencia de Araqchi en Islamabad es en cualquier caso un avance en el contexto de las negociaciones de paz, previstas originalmente para el pasado miércoles pero que quedaron en estado de espera ante la negativa iraní a viajar allí si antes EE.UU no eliminaba sus restricciones a la navegación comercial iraní y el bloqueo a sus puertos. EFE

ash-amr/vh