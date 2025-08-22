The Swiss voice in the world since 1935

Arce dice que elecciones presidenciales mostraron la «vocación democrática» de Bolivia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este viernes en Bogotá que la primera vuelta de las elecciones en las que se elegirá a su sucesor, celebrada el domingo pasado, mostró la «vocación democrática» de su país.

«Venimos a Bogotá luego de haber vivido en Bolivia un profundo proceso democrático. El pasado domingo nuestro pueblo acudió a las urnas en unas elecciones transparentes que reflejan la vocación democrática que nos caracteriza y que fortalece nuestra institucionalidad», dijo Arce al intervenir en la V Cumbre Amazónica.

La participación del mandatario en esta cumbre se produce cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia en las que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), sufrió una importante derrota.

Los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centro, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, de derecha, obtuvieron el 32,06 y el 26,70 % de los votos, respectivamente, por lo que disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Estos resultados marcan el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.

«Agosto ha sido un mes histórico para Bolivia, celebramos con orgullo nuestro bicentenario (…) y concluimos con un proceso electoral que reafirma la madurez política del pueblo boliviano», recalcó el presidente Arce. EFE

jga/joc/ad

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR