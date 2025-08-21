The Swiss voice in the world since 1935

Arce invita a los candidatos que irán al balotaje para mostrarles la situación de Bolivia

La Paz, 21 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, invitó este jueves a los dos candidatos que se consolidaron en los primeros lugares en las elecciones generales y que se enfrentarán en la segunda vuelta, el centrista Rodrigo Paz Pereira y al derechista Jorge Tuto Quiroga, para «mostrarles» la situación del país.

El mandatario explicó que su intención es que ambos candidatos opositores conozcan sobre la situación económica que atraviesa el país y también el problema de la escasez de combustible.

«Por lo tanto, hacemos pública la invitación al señor Rodrigo Paz y también al señor Tuto Quiroga, para que puedan venir. Yo les voy a mandar oficialmente una nota la próxima semana para convocarlos y vamos a presentarles la información», afirmó Arce en una conferencia de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.

El reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 98,99 % de las actas computadas ratifica que habrá una inédita segunda vuelta entre el centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre. EFE

