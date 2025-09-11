Arce promulga ley que protege a menores contra la violencia sexual en entornos digitales

3 minutos

La Paz, 11 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó una ley promovida por la Fiscalía General del Estado para proteger a menores de la violencia sexual en entornos digitales y que establece nuevas figuras penales para sancionar delitos como el ‘grooming’, el ciberengaño pederasta o la difusión de material de abuso infantil en línea.

La ‘Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales’ fue firmada por Arce en la víspera y publicada este jueves en la Gaceta Oficial de Bolivia.

En sus redes sociales, Arce destacó que la norma fue propuesta por la Fiscalía, «aprobada en consenso y por unanimidad» en el Legislativo y «crea un marco regulatorio sólido para identificar, investigar y sancionar a quienes cometan delitos en contra de la integridad sexual» de los menores en plataformas digitales y medios de comunicación.

«Con esta normativa fortalecemos la prevención, protección y reparación frente a delitos graves como el ‘grooming’, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil y el contacto indebido con fines sexuales», agregó.

A su turno, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, expresó su satisfacción por la promulgación de la norma y la consideró «un paso fundamental para salvaguardar la seguridad de la niñez y adolescencia boliviana».

La norma fue propuesta por la Fiscalía en abril pasado y la semana anterior fue aprobada en la Cámara baja, tras haber pasado también el filtro correspondiente en el Senado, por lo que solamente faltaba que Arce la promulgue.

El Ministerio Público explicó en su momento que la ley establece un marco regulatorio «sólido para identificar, investigar y sancionar con penas privativas de libertad a quienes cometan delitos contra la integridad sexual de menores en cualquier plataforma digital».

La norma incorpora cinco nuevos tipos penales al Código Penal boliviano, «todos enfocados en delitos cometidos a través de medios digitales contra menores», según la Fiscalía.

Uno de ellos es el contacto con niños y adolescentes con fines sexuales, que será sancionado con tres a seis años de cárcel y también está el abuso sexual digital, castigado con cuatro a ocho años de reclusión.

La ley señala que la sanción por contacto con menores para fines sexuales «se agravará en un tercio» en casos en que la víctima tenga algún grado de discapacidad o pertenezca a algún pueblo indígena, si el delito es cometido por un líder religioso o guía espiritual, o sea parte del sistema educativo, entre otros.

Además se incluyó la exposición a contenido sexual, que penaliza a quienes expongan a menores de edad a material pornográfico en línea, con sanciones de tres a seis años de prisión y la producción de material de abuso sexual infantil, que se castigará con quince a veinte años de cárcel.

La posesión o comercialización de ese material sancionará a quienes almacenen, compren o vendan estos contenidos con condenas de cinco a quince años.

La ley también prevé modificaciones al Código de Procedimiento Penal con la incorporación de nuevas medidas de protección para menores que sean víctimas de estos hechos, adaptadas a las características de los delitos digitales.

Además, tiene un capítulo sobre mecanismos de «prevención, atención y reparación de la integridad sexual» de los menores en entornos digitales, con disposiciones para que, por ejemplo, las autoridades educativas pongan en marcha planes y estrategias informativas sobre la protección y riesgos para los menores en el uso de tecnologías. EFE

gb/drl/gad