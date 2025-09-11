Arce rechaza «enérgicamente» polémicas declaraciones de diputada chilena sobre bolivianos

La Paz, 11 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó este jueves «enérgicamente» los términos «racistas y xenófobos» expresados por la diputada chilena María Luisa Cordero, que dijo que los bolivianos tienen «disminución del oxígeno cerebral» y padecen de «tontorrones crónica».

«Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano», publicó Arce en su cuenta de X.

Recordó que ambos países «sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida» y que «no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento».

Arce anunció que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se realizarán «las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos».

Cordero, de profesión psiquiatra, participó el martes en una sesión de la Cámara de Diputados de Chile, donde manifestó que los bolivianos sufren «encefalopatía hipóxica» por lo que padecen una «tontorrones crónica».

El presidente boliviano añadió que su «inaceptable» intervención «es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista».

El exministro de Gobierno (Interior) y excandidato oficialista Eduardo del Castillo dijo que «no puede pasar por alto» las declaraciones de la diputada chilena y consideró que con ellas «insultó a todo el pueblo boliviano».

Por su parte, el empresario opositor y excandidato presidencial Samuel Doria Medina rechazó «con vehemencia» los dichos de Cordero y aseguró que «la única estupidez es la de quienes siguen siendo racistas y deterministas geográficos a esta altura».

Cordero afirmó ante el Parlamento chileno que realizaba una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos, quienes, a su juicio, al nacer en el altiplano «tienen disminución del oxígeno cerebral».

«Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia (lentitud en el pensamiento y las funciones cognitivas), ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorrones’ de los vecinos y esto es crónico y no tiene remedio”, expresó la congresista.

Las declaraciones de Cordero surgen ante la propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, de legalizar los vehículos indocumentados que circulan en Bolivia si es que llega a la Presidencia del país en la segunda vuelta que se disputará en octubre.

Los vehículos ilegales, conocidos como ‘chutos’, son aquellos que ingresan a Bolivia desde otros países sin documentación legal y no se conoce su procedencia, por lo que hay denuncias de que puedan haber sido robados en Chile y vendidos en el país andino.

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia (CSCB) denunció que en las últimas semanas aumentó el ingreso de vehículos ilegales al país, provenientes en su mayoría de Chile.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX. EFE

