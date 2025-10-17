Arce se reúne con la misión de la OEA y pide a bolivianos participar en la segunda vuelta

2 minutos

La Paz, 16 oct (EFE).- El mandatario de Bolivia, Luis Arce, se reunió este jueves con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a la ciudadanía participar con «responsabilidad y patriotismo» en la inédita segunda vuelta presidencial que se celebrará el domingo.

«Instamos a la ciudadanía a participar activamente este domingo en este histórico balotaje presidencial, con responsabilidad y patriotismo, para ratificar que somos un país que elige a sus autoridades mediante el voto, que respeta la voluntad popular y que cumple con lo que estipula la Constitución», escribió Arce en X.

La publicación del jefe de Estado estuvo acompañada por cuatro fotografías de la reunión que tuvo con la delegación de la OEA, presidida por Juan Fernando Cristo, en la Casa de Gobierno, en La Paz.

Arce también expresó el llamado que todos los bolivianos tienen a cuidar la democracia, por lo que es necesario «dejar» las deferencias de lado y «velar porque sea una jornada pacífica y garantizar una transición ordenada hacia el nuevo gobierno electo en las urnas.

La misión de la OEA previamente se reunió con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene previsto reunirse con el candidato centrista Rodrigo Paz del partido Demócrata Cristiano (PDC) y con el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de Libre, que se medirán en los comicios del domingo.

También tiene previsto encuentros con organizaciones de la sociedad civil y los grupos políticos que participan en el balotaje.

Cristo pidió a los candidatos y a sus equipos de campaña mostrar «responsabilidad con la democracia boliviana» e hizo un llamado «al respeto a los resultados» y a la «calma» cuando se conozca el nombre del próximo presidente del país.

Además de la OEA, habrá otras misiones de observación que acompañarán el proceso electoral, como la de la Unión Europea (UE), que hace más de una semana desplegó a sus veedores de largo plazo, para en estos días incorporar en estos días a los que acompañarán el día de la votación.

Tal como en la primera vuelta, en Bolivia podrán votar más de 7,5 millones de personas mayores de 18 años, mientras que en el exterior hay más de 369.000 votantes inscritos en 22 países.

El domingo 19 de octubre, Paz, que obtuvo en la primera vuelta el 32 % de los votos, se enfrentará a Quiroga (2001-2002), quien alcanzó el 26,70 %, en una segunda vuelta marcada por la pugna voto a voto y las promesas de ambos de resolver la escasez de combustibles derivada de la falta de dólares. EFE

grb/eb/sbb