Archidiócesis de Nueva York lanza página de noticias en español para la comunidad latina

2 minutos

Nueva York, 10 dic (EFE).- La Archidiócesis de Nueva York anunció este miércoles el lanzamiento oficial de ‘BuenasNoticias.org’, su nueva página en español, con la que busca atender a una creciente comunidad hispana, que compone casi la mitad de sus feligreses.

La plataforma contendrá noticias relacionadas con la religión, editoriales, videos y fotos, así como de la cultura latina, de inmigración, comunitarias y hasta temas de política que les afecte.

La directora de ‘BuenasNoticias’, Fernanda Perorazio, dijo a EFE que la página ha estado a prueba durante un año y que finalmente hoy hacen el lanzamiento oficial. Explicó que la Archidiócesis tiene otra en inglés ‘TheGoodNewsroom.org y que crearon la versión en español por el gran número de latinos en sus iglesias.

«Tendrá noticias en español a cargo de gente hispana», dijo Perorazio, y agregó que los lectores tendrán la opción en la misma página de leer en inglés o elegir el contenido en español, que no se limitará solo a Nueva York, destacó.

«Habrá todo tipo de noticias, de religión pero también de la cultura, como fue la celebración del día de los muertos, que es importante para los mexicanos, o de inmigración, de educación», indicó.

La página web también cuenta con la sección de vídeos, donde celebridades hablan de la importancia de su fe.

«No será solo temas religiosos, se tocan otros también como la lucha contra el tráfico humano, ‘la fe de los artistas'», entre otros, señaló Perorazio, a cargo de elegir el contenido de la página, que llegará desde la iglesia, escuelas católicas, de sus reporteros -mas de 10 personas trabajando en inglés y español- o de agencias de noticias.

La Archidiócesis de Nueva York cubre los condados de Manhattan, El Bronx y Staten Island en la ciudad pero también abarca otros condados al norte del Estado como Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester y sirve a unos 2,5 millones de católicos, una de las más grandes en Estados Unidos. EFE

