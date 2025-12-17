Archivada investigación contra el primer ministro luso en caso que hizo caer a su Gobierno
Lisboa, 17 dic (EFE).- La Fiscalía de Portugal anunció este miércoles que ha archivado la investigación preventiva que había abierto contra el primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) por su empresa familiar Spinumviva, cuya existencia salió a la luz en febrero pasado e hizo caer a su anterior Gobierno.
El Departamento Central de Investigación y Acción Penal del ministerio público no ha encontrado fundamento de ningún delito de recepción ni ofrecimiento de ventajas indebidas, según informó en un comunicado. EFE
