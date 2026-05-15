Archivan investigación contra el expresidente peruano Kuczynski por aportes de Odebrecht

1 minuto

Lima, 15 may (EFE).- Un juez de Perú ordenó este viernes que se archive la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que seguía abierta contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2011.

Esta es una de las causas que Kuczynski, de 87 años, tenía abiertas por el caso Odebrecht en Perú, ya que también enfrenta dos acusaciones de la Fiscalía -con penas de prisión- por supuestamente haber recibido dinero de manera encubierta y haber favorecido a la compañía brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.

El magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña electoral del exmandatario, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht. EFE

fgg/jrg

(Foto)