Para marcar el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, hemos hurgado en los archivos de la radio de onda corta, la predecesora de swissinfo.ch, para saber cómo contó los dramáticos sucesos de aquel 1 de septiembre de 1939.



El Servicio Suizo de Onda Corta (SOC), la radio que emitía por onda corta para llegar a un público internacional, fue la precursora de swissinfo. Desgraciadamente, en nuestros archivos no conservamos audios de agosto y septiembre de 1939, pero sí varias transcripciones, algunas manuscritas, de los programas que se emitieron en alemán, francés e inglés.



Así se anunció el estallido de la guerra en inglés.

"Hallo Switzerland Calling

Ladies and Gentlemen,



Twenty-five years have passed since the outbreak of the last world war, and now a new one has begun. Two of Switzerland's big neighbours are again engaged in destruction, France and Germany.



Switzerland, the little peaceful nation at the heart of the continent, has proclaimed its absolute decision of neutrality. It did so true to its mission which is to guard the mountain passes connecting Germany to the Mediterranean countries, Western Europe to the Danubian basin."



