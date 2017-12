Derechos de autor

XX Aniversario de la Convención de Ottawa 04 de diciembre de 2017 - 10:00 Un total de 122 países firmaron hace 20 años en Ottawa la Convención sobre la prohibición de minas antipersona, una de las armas más nocivas en la historia de la humanidad. Suiza fue una de las primeras naciones signatarias y mantiene el compromiso con un mundo libre de esos artefactos bélicos como una prioridad de su política exterior. En 2016, la Confederación consagró un total de 16 millones de francos a ese objetivo, de los cuales 9,2 millones fueron destinados al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), una institución creada hace 20 años por iniciativa de Suiza. En la actualidad, 162 naciones se han adherido a la Convención, concluida en Oslo el 18 de septiembre de 1997 en una conferencia diplomática y abierta a la firma entre el 3 y el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, permanecen al margen. Le invitamos a un breve recorrido informativo sobre las minas antipersona.