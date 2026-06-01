ARCOlisboa recibe a más de 15.000 visitantes en su IX edición

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Lisboa, 1 jun (EFE).- La feria ARCOlisboa, una de las muestras de arte contemporáneo más importantes de Portugal, cerró este fin de semana su novena edición «con balance positivo» tras haber recibido a más de 15.000 visitantes, «destacando una significativa presencia del público joven».

Estas cifras de participación, que según la organización son estimaciones, superan las anunciadas el año pasado, que rondaban las 14.000 personas.

«El dinamismo de las ventas y la buena recepción de los contenidos artísticos en todas sus secciones marcaron la novena edición de ARCOlisboa», aseguraron los convocantes en un comunicado publicado al cierre del evento.

La feria, coorganizada por Ifema Madrid y el Ayuntamiento de Lisboa, se celebró del 28 al 31 de mayo en el ya tradicional espacio de la Cordoaria Nacional, en la capital portuguesa, acogiendo el trabajo de 83 galerías provenientes de 17 países, una treintena de ellas españolas.

La directora del evento, Maribel López, destacó en la nota que «la calidad y diversidad de las propuestas presentadas por las galerías, junto con la implicación de las instituciones de la ciudad, contribuyeron a generar un contexto especialmente favorable para el coleccionismo».

Según la organización, se han confirmado varias adquisiciones, como las del Ayuntamiento de Lisboa, que compró 25 obras de 17 artistas; o las de la Fundación Pardo, que se hizo con obras de los artistas Susana Rocha, de la Galería ATM (Gijón), y de Diogo Nogueira, de la Galeria Presença (Oporto).

En el apartado de premios, la galería portuguesa Lehmann fue la elegida para el IV Premio Fundação Millennium bcp al mejor estand, mientras que el Premio Opening Lisboa fue entregado a la galería chilena Espacio218, con los artistas Javiera Gómez y Noël Saavedra.

Las galerías Remota (Argentina) y Plato (Portugal) también recibieron una mención de honor por la calidad de sus propuestas.

En paralelo, y entre varios reconocimientos anunciados, la Colección Studiolo – Candela A. Soldevilla atribuyó su II Premio de Adquisición a la obra de la artista Paloma de la Cruz, de la galería T20, mientras que el Premio de Adquisición MACAM (Museu de Arte Contemporânea Armando Martins) fue para una obra de Ângela Ferreira, de la galería Arte de Gema.

La décima edición de ARCOlisboa se realizará del 27 al 30 de mayo de 2027 en la Cordoaria Nacional.EFE

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