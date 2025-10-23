Arcuri, ex de Juana Rivas: «Hasta ahora la justicia siempre me ha dado la razón»

2 minutos

Cagliari (Italia), 23 oct (EFE).- El italiano Francesco Arcuri, expareja de la española Juana Rivas, afirmó este jueves a EFE que afronta tranquilo el proceso en el que se le acusa de maltrato físico y psicológico a sus hijos, y añadió que hasta ahora, la justicia «siempre» le ha dado «la razón».

«Siempre la justicia me ha dado la razón, porque es la verdad», recalcó a EFE a la salida del Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia), tras la vista de este jueves en la que el juez estableció el calendario, que prevé que Rivas y el hijo mayor declaren el próximo 26 de febrero.

Arcuri, que afirmó afrontar el procedimiento con una actitud tranquila, subrayó que es «una oportunidad para aclarar todo, para aclarar las falsas acusaciones». «La verdad va a salir», insistió el italiano.

El proceso judicial contra Arcuri, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, se reanudará el 26 de febrero, fecha en la que está previsto que declaren los testigos de la acusación, entre ellos Rivas y el hijo mayor de ambos.

Asimismo, el juez ha programado para marzo la celebración de las pruebas testimoniales presentadas por la Fiscalía y la defensa.

En la sesión de este jueves, el magistrado también rechazó la solicitud de la defensa para nombrar un tutor del hijo menor, un asunto que ya había motivado el aplazamiento del juicio en septiembre pasado.

Este caso es independiente del que se está llevando a cabo en Granada, por el cual Arcuri acusa a su expareja de un delito de sustracción de menores, por incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor de sus dos hijos regresase a casa con él tras unas vacaciones en España.

El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno, y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19. EFE

cee/ccg/llb

(foto)(video)