Arde empresa en la región rusa de Krasnodar tras ataque de dron ucraniano

2 minutos

Moscú, 30 ago (EFE).- Un incendio se desató en la madrugada de este sábado en una empresa de la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, tras la caída de un dron ucraniano en el marco de un ataque con 86 artefactos de este tipo contra diez regiones rusas.

«Debido a la caída de fragmentos de drones se desató un incendio en una superficie de unos 300 metros cuadrados», informaron en Telegram las autoridades locales de la ciudad, sin especificar qué empresa ardía.

Los empleados de la empresa fueron evacuados, sin que se reportasen víctimas. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de Emergencias rusos.

Según el canal de Telegram ruso Mash, a las 2:40 hora local (23:40 GMT del viernes) se escucharon al menos ocho explosiones sobre el centro de la ciudad.

Además, el aeropuerto del balneario de Sochi tuvo que cerrar temporalmente, medida que afectó al menos a 18 vuelos.

El gobernador de la región de Samara, Viacheslav Fedórischev, informó en su cuenta del sistema de mensajería ruso MAX que Ucrania intentó atacar en horas de la mañana una empresa en el distrito de Sizran, pero el ataque fue repelido.

El estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó los ataques y señaló que estuvieron dirigido contra las refinerías de Krasnodar y Samara, a las que responsabilizó de abastecer al Ejército ruso.

A su vez, el gobernador de la región de Tula, Dmitri Miliáyev, aseveró en Telegram que las fuerzas antiaéreas rusas repelieron el ataque de un dron ucraniano.

«En Alexin los restos de un dron cayeron en el territorio de una empresa industrial», indicó, sin ofrecer más datos.

El gobernador interino de Rostov, Yuri Slusar, señaló que drones ucranianos atacaron cinco distritos de la región, pero fueron derribados por las fuerzas rusas sin que causasen daños o víctimas.

En la república norcaucasiana de Adigueya un civil resultó herido y varias viviendas sufrieron daños, según la autoridad local Murat Kumpílov.

«También resultó dañado un taller industrial», señaló en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que durante la pasada noche fueron derribados 86 drones ucranianos sobre diez regiones rusas y sobre el mar Negro.

Un total de 30 drones fueron neutralizados sobre el mar Negro, 15 sobre la anexionada península ucraniana de Crimea, 14 en la región de Rostov y 11 en la región de Krasnodar.

También fueron atacadas las regiones de Briansk, Bélgorod, Smolensk, Kaluga, Tver, Tula y Kursk.EFE

mos/ang