Arden depósitos de petróleo en el sur de Rusia tras un ataque de drones ucranianos

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Moscú, 25 jun (EFE).- Al menos tres depósitos de petróleo se incendiaron este jueves en la sureña región rusa de Krasnodar tras la caída de fragmentos de drones ucranianos, según informaron las autoridades locales.

El incendio se desató en una base de depósitos de crudo de la localidad Poltávskaya de Krasnodar, cerca del mar Azov, y según los datos preliminares, no hay heridos.

Debido a la fuerza de las llamas, las autoridades cerraron el tránsito por la carretera que une esta localidad con Jútor Trudobélitski.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ indicó que se incendiaron tres depósitos, uno de los cuales «estaba lleno».

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 269 drones ucranianos de ala fija sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

Los constantes ataques ucranianos contra la retaguardia rusa y en particular contra las refinerías y depósitos de crudo han provocado un grave déficit de combustible que ha obligado a las autoridades rusas a imponer restricciones a la venta de gasolina y diésel.

Al menos 20 regiones rusas han restringido oficialmente la venta de combustible, según el portal independiente ruso Meduza, aunque hay restricciones no oficiales en más del doble de las regiones. EFE

mos/llb