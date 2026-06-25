Arden depósitos de petróleo en el sur de Rusia tras un ataque de drones ucranianos

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(Añade información sobre otro ataque a una refinería en los Urales)

Moscú, 25 jun (EFE).- Al menos tres depósitos de petróleo se incendiaron este jueves en la sureña región rusa de Krasnodar tras la caída de fragmentos de drones ucranianos, y también fue atacada otra refinería en los Urales, según informaron las autoridades locales.

El incendio se desató en una base de depósitos de crudo de la localidad Poltávskaya de Krasnodar, cerca del mar Azov, y según los datos preliminares, no hay heridos.

Debido a la fuerza de las llamas, las autoridades cerraron el tránsito por la carretera que une esta localidad con Jútor Trudobélitski.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ indicó que se incendiaron tres depósitos, uno de los cuales «estaba lleno».

Además, las autoridades rusas informaron de un ataque de drones ucranianos contra una refinería en la ciudad de Ufá, ubicada en la región de Bashkiria, al oeste de los Urales.

Según el medio local Ufa1, sobre la ciudad se elevó una alta columna de humo negro que provenía de una zona en la que hay ubicadas dos refinerías de la compañía Bashneft.

Las autoridades rusas no han hecho comentarios oficiales al respecto, mientras los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ publicaron varias fotos y vídeos del humo sobre Ufá.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 269 drones ucranianos de ala fija sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

Los constantes ataques ucranianos contra la retaguardia rusa y en particular contra las refinerías y depósitos de crudo han provocado un grave déficit de combustible que ha obligado a las autoridades rusas a imponer restricciones a la venta de gasolina y diésel.

Al menos 20 regiones rusas han restringido oficialmente la venta de combustible, según el portal independiente ruso Meduza, aunque hay restricciones no oficiales en más del doble de las regiones. EFE

mos/llb