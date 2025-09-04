Argel acoge la mayor feria de comercio africano con acuerdos de 40.000 millones de euros

Argel, 4 sep (EFE).- Argelia acoge desde este jueves la cuarta edición de la Feria de Comercio Intraafricano (IATF, por sus siglas en inglés), el mayor evento comercial de África, donde el país magrebí se ofreció como «pasarela» para las transacciones entre el continente africano y Europa, con la firma de acuerdos de más de 40.000 millones de euros.

Los presidentes de Argelia, Mauritania, Túnez, Libia, Chad y Mozambique -además de ministros africanos- inauguraron esta feria regional que congregará a más de 2.000 expositores de 80 países hasta el próximo 10 de septiembre, con el «ambicioso» objetivo de impulsar la relaciones comerciales y la previsión de importantes acuerdos.

«Nuestra reunión de hoy no es solo un evento económico, sino (también) para construir un continente integrado y eficaz en su ámbito regional e internacional», declaró el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, durante la ceremonia inaugural.

Tebboune advirtió sobre la ausencia de África en el mercado mundial pese a haber realizado numerosas iniciativas en las dos últimas décadas, incluida una Zona de Libre Intercambio Continental Africana (ZLECAF, por sus siglas en francés), efectiva desde 2021.

Este encuentro de instituciones y emprendedores africanos busca acelerar la activación de esta zona para la liberación del comercio de bienes y servicios entre los 54 países de la ZLECAF, que conforman el espacio común más grande del mundo.

La IATF, la mayor plataforma de socios para el comercio en África creada en 2018, espera impulsar «los flujos comerciales intraafricanos», «promover las inversiones en todos los campos» y «fortalecer la competitividad africana».

El intercambio comercial entre los países del continente representa actualmente el 15 %, mientras que el comercio entre estos y Europa supera el 30 %, el 20 % con China, y solo alrededor del 5 % con Estados Unidos, según los organizadores del evento.

El mercado africano cuenta con más de 1.400 millones de consumidores y con un PIB de 3,5 billones de dólares, ante lo que los participantes de la Feria pretenden ampliar el comercio interno africano hasta un 30 % en 2030.

Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y actual dirigente del Consejo Asesor de la IATF, destacó la necesidad de reforzar la cooperación entre diferentes sectores para construir un mercado continental más resiliente y competitivo y animó a la transformación económica de África.

El mandatario argelino anunció durante este evento proyectos ferroviarios con los vecinos Mali y Níger, países con los que actualmente mantiene un enfriamiento diplomático.

La primera edición de la IATF se celebró en El Cairo en 2018, seguida de la de Durban (Sudáfrica) en 2021 antes de volver a organizarse en la capital egipcia en 2023.

La organización adelantó este jueves que la próxima cita será en Lagos, la capital de Chad, en 2027. EFE

