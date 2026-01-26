Argel perdonará a los nacionales procesados por delitos menores que regresen al país

2 minutos

Argel, 26 ene (EFE).- Argelia aseguró este lunes que sus nacionales residentes en el extranjero con «procesos judiciales o administrativos abiertos» que regresen al país, que incluiría a opositores y a quienes migraron irregularmente, tendrán su situación regularizada, a condición de que «no se repitan los hechos», informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El pasado 11 de enero, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, llamó a los jóvenes argelinos en situaciones precarias e irregulares y que «fueron engañados» para «dañar la imagen de Argelia» a regresar al país, informó la Presidencia.

«En cumplimiento de la decisión del presidente, de regularizar la situación de los ciudadanos argelinos residentes en el extranjero, implicados en delitos menores contra el orden público, Exteriores anuncia que las personas afectadas pueden regularizar su situación y regresar a Argelia mediante un proceso organizado», indicó en su nota.

Exteriores pidió a los interesados acercarse a las misiones diplomáticas y consulares de Argelia en su país de residencia y presentar las solicitudes de regularización y la documentación necesaria para acogerse a este procedimiento, a condición de que «no se repitan los hechos por los cuales fueron procesados».

Argelia especificó que esta medida no incluye a las personas implicadas en crímenes, tráfico de drogas y armas, además de los individuos que colaboraban con potencias de seguridad extranjeras con el fin de atentar contra Argelia.

Las autoridades argelinas prohibieron en 2025 la entrada a la activista y presidenta del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en Argelia (CFDA) Nacera Dutour, y en 2024 al periodista argelino residente en Francia Farid Allilat, según denunció Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El país magrebí cuenta actualmente con más de 200 detenidos de consciencia, entre ellos periodistas y opositores, según informaron a EFE fuentes locales. EFE

