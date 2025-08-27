Argelia acusa a Francia de utilizar los visados como una «política de chantaje»

3 minutos

Argel, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Argelia acusó este miércoles a Francia de usar las visas como una «política de chataje», después de que la Embajada del país europeo en la nación magrebí informara de la limitación de su capacidad para tramitar solicitudes de visados ordinarios, debido a la reducción «significativa» de su personal.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores argelino, el Gobierno francés continúa aplicando lo que denominó «herramienta central de presión», después de que París suspendiera un acuerdo de 2013 que eximía de visados a titulares de pasaportes diplomáticos del país norteafricano, a lo que Argelia respondió de manera recíproca.

Tras la suspensión, Francia aseguró no haber recibido respuesta por parte de Argelia ante «la mayoría de solicitudes de visado» para su personal, por lo que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron se vio «obligado» a reducir el número de funcionarios en sus sedes diplomáticas en Argel.

Francia señaló que esta reducción afecta también a la «capacidad» de tramitar visados ordinarios para ciudadanos argelinos, aunque el recorte de plantilla se hará efectivo a partir del 1 de septiembre, según un comunicado emitido el martes por la Embajada.

Sin embargo, Argelia -que convocó al encargado de Negocios francés para abordar el asunto- afirmó que, tras la cancelación del acuerdo de 2013, ahora Francia lanza una segunda fase «dirigida a los titulares de pasaportes ordinarios», como parte de lo que considera «presión» y «chantaje».

Las relaciones diplomáticas entre Argelia y Francia se han deteriorado desde julio de 2024, cuando Argel retiró a su embajador en respuesta al apoyo francés al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «única base» para solucionar el contencioso.

Desde entonces, se han vivido varias escaladas de tensión por la detención del escritor argelino-francés Boualem Sansal y por el rechazo de Argelia de admitir a condenados por delitos de que han cumplido su pena en Francia.

El pasado mes de abril, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, visitó Argel con intención de reanudar las relaciones, pero poco después la crisis se intensificó con la expulsión de 12 funcionarios franceses, tras la detención de un agente consular en París.

París llamó a consultas a su embajador en Argelia, al tiempo que expulsó también a 12 empleados consulares argelinos y acusó a las autoridades del país magrebí de optar por «la escalada».

Las relaciones entre Francia y Argelia, excolonia francesa, atraviesan a menudo altibajos donde cuestiones como la migración, la memoria de la colonización y el peso de las comunidades argelinas en territorio francés continúan influyendo en la dinámica política bilateral. EFE

na/sb/av