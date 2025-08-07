Argelia cancela el acuerdo con Francia que exime de visas a diplomáticos
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Argel, 7 ago (EFE).- Argelia canceló este jueves los acuerdos de 2013 con Francia, que eximen de visados a titulares de pasaportes diplomáticos de ambos países, tras la suspensión por parte de París de este convenio.
«Los franceses lo suspendieron. Argelia ha cancelado completamente el acuerdo», aclaró a EFE un portavoz de Exteriores ante las declaraciones del presidente del país europeo, Emmanuel Macron, que este miércoles pidió a su Ejecutivo congelar dichos acuerdos. EFE
lfp/sb/vh