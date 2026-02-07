Argelia cancela el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos

Argel, 7 feb (EFE).- Argelia canceló el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmado en 2013, informó este sábado la Agencia de noticias oficial APS sin aportar más detalles sobre esta decisión.

«Argelia ha iniciado los trámites necesarios para cancelar el acuerdo de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos, firmado en Abu Dabi el 13 de mayo de 2013 y ratificado por decreto presidencial (argelino) el 30 de diciembre de 2014», indicó APS.

Según el contrato entre ambas partes, la decisión de cancelación «debe ser notificada por vía diplomática» como estipula el artículo 22 de dicho acuerdo.

También, se informará al secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que inicie los trámites necesarios, concluyó la misma fuente.

Argelia denunció durante los últimos años, de manera extraoficial, lo que llamó «maniobras» de Emiratos Árabes que pretenden perturbar la estabilidad de la región y el país magrebí. EFE

