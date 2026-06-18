Argelia condena el ataque al aeropuerto de la capital de Níger que se saldó con 35 muertos

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Túnez, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Argelia condenó el ataque perpetrado este jueves por hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, que se saldó con 11 soldados y dos civiles nigerinos muertos, a los que se suman 22 atacantes fallecidos, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa del país.

Argelia, por medio de un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, expresó su «enérgica condena al ataque terrorista» y manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Níger ante «un atroz ataque dirigido a socavar la seguridad y estabilidad de la hermana república nigerina».

Además, destacó su apoyo a sus autoridades «en sus esfuerzos de lucha contra el terrorismo», así como su «compromiso de promover la cooperación bilateral y regional para contrarrestar esta amenaza que amenaza la paz y la seguridad en el espacio de la frontera común».

Testigos de los hechos relataron a EFE que las detonaciones y los disparos de armas de guerra comenzaron sobre las 06:00 GMT y se prolongaron durante casi dos horas.

Asimismo, explicaron que la mayoría de los asaltantes llegaron en un autobús de una compañía privada de transporte local y accedieron a pie por la puerta principal de control del aeropuerto.

El ataque obligó a suspender todas las actividades del aeropuerto y los vuelos fueron desviados a países vecinos, principalmente a Burkina Faso.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras otro ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

sb/fpa