Argelia condena el plan militar israelí para tomar Gaza y pide a la ONU intervenir

Argel, 9 ago (EFE).- Argelia expresó este sábado su «enérgica condena» al plan del Gobierno de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, que «amenaza» el futuro de este territorio, y pidió a la comunidad internacional intervenir para detener la «guerra de exterminio», declaró el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El Gobierno argelino llamó a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, que se reúne de urgencia este sábado, «a asumir sus responsabilidades para poner fin a estos planes israelíes y detener la guerra de exterminio que libra contra el pueblo palestino desde hace casi dos años», detalló.

Para el Ejecutivo argelino, Israel «ha demostrado una vez más su desprecio por la voluntad y las decisiones de la comunidad internacional» al planear «reocupar militarmente la Franja de Gaza y desplazar por la fuerza a su población», tras la celebración de la internacional en apoyo a la decisión de los dos Estados» como «único marco capaz de establecer una solución justa, duradera y final».

Argel urgió a «agilizar la tramitación de las prioridades urgentes impuestas por la situación actual, especialmente las catastróficas condiciones humanitarias en la Franja de Gaza» y defender el establecimiento de un Estado palestino.

Un «Estado independiente y soberano con Jerusalén como su capital representa un derecho histórico inalienable, imprescriptible y no negociable», consideró.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada del viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. EFE

