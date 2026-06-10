Argelia condena los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin

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Argel, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Argelia expresó este miércoles su «enérgica» condena a los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin, y manifestó su rechazo «categórico» a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de estas naciones «hermanas».

El Ministerio de Exteriores de Argelia rechazó, en un comunicado, «la política de escalada en la región», que -sostuvo- «amenaza la paz» y «la seguridad internacionales», y llamó al respeto del principio de soberanía estatal e integridad territorial.

Irán aseguró este miércoles que atacó bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, después de que EE.UU. lanzara este martes tres rondas de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Esta nueva escalada de tensiones en la región se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, pese a un intercambio de agresiones entre Irán e Israel.

Tras el incidente del helicóptero, el mandatario estadounidense prometió este miércoles «atacar con dureza», mientras Irán ha manifestado que revisará la continuidad del diálogo. EFE

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