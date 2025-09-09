Argelia considera que Israel «no se inclina por la paz» tras atacar a Hamás en Catar

2 minutos

Argel, 9 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores argelino afirmó este martes que Israel «no se inclina por la paz» tras su ataque contra la capital catarí, Doha, contra una delegación negociadora de Hamás, y llamó a la comunidad internacional a «asumir todas sus responsabilidades» para «disuadir al ocupante israelí».

El Ministerio condenó en un comunicado lo que calificó de «brutal agresión israelí» y declaró que la expansión de sus ataques demuestra que Israel es «completamente indiferente a los valores, normas y regulaciones más fundamentales que respetan todos los países del mundo».

Ante ello, las autoridades argelinas exigieron a la comunidad internacional a que ponga fin a «los crímenes» de Israel contra los palestinos, y a «frenar» su escalada que, según el país magrebí y fiel defensor de la causa palestina, «arrastra a toda la región a un ciclo interminable de inseguridad e inestabilidad».

Israel bombardeó este martes en Doha un edificio donde la delegación negociadora del grupo palestino Hamás, que logró sobrevivir, mantenía una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. EFE

na/lfp/rod