Argelia considera que la hambruna en Gaza responde a la «gestión de la ocupación israelí»

2 minutos

Argel, 23 ago (EFE).- Argelia consideró este sábado que la hambruna en Gaza, denunciada por la ONU, no es el resultado de circunstancias «imperiosas», sino más bien de «una elección política» y de «la planificación y gestión de la ocupación israelí».

El país magrebí, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, llamó a la comunidad internacional a frenar el denominado proyecto de «Gran Israel» y a impulsar la solución de «dos Estados» tras la declaración oficial de la hambruna, informó en un comunicado.

«Argelia llama a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a asumir sus responsabilidades en la acción colectiva necesaria para cancelar el proyecto del «Gran Israel», indicó.

Además, el país magrebí reclamó «preservar los fundamentos de la solución de dos Estados como base para cualquier arreglo justo, duradero y final del conflicto israelí-palestino».

Argelia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU- trabajará para «acelerar la creación del Estado de Palestina independiente y con capital Jerusalén», declaró en una nota del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, continuará sus esfuerzos diplomáticos para «respaldar el pueblo palestino y poner fin a esta catástrofe humanitaria».

Según datos de la ONU, «más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte», señaló recientemente.

Además, alerta de que «entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna» hacia el centro y el sur del enclave. EFE

