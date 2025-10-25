Argelia planta un millón de árboles en un día para frenar la desertificación en el país

2 minutos

Argel, 25 oct (EFE).- El Ministerio de Agricultura de Argelia lanzó este sábado «la mayor campaña nacional» de plantación de un millón de árboles en un día, con el objetivo de combatir la desertificación en el país más grande de África, cuyo territorio desértico supera el 84 % de su superficie.

La directora de Recuperación de Tierras y Forestación de la Dirección General de Bosques, Sabrina Rachidi, señaló a la radio estatal que la superficie forestal de Argelia se estima en 4,1 millones de hectáreas, lo que equivale al 2 % del territorio del país, cuya extensión supera los dos millones de kilómetros cuadrados.

Rachidi explicó que en la región sur del país -de carácter mayoritariamente desértico- se pretenden crear bosques y barreras verdes con el objetivo de «frenar la invasión de arena», «combatir la desertificación» y «detener la degradación de la cubierta vegetal».

Además, el director general de Bosques, Yamal Touahria, explicó que el objetivo de esta campaña, desarrollada en todas las ciudades y provincias del país, es «restaurar la cubierta vegetal destruida por los incendios de los últimos años».

La iniciativa medioambiental se lanzó en presencia del ministro de Agricultura, Yassin Oualid, en la ciudad de Tizi Ouzou, situada en la región montañosa de Cabilia, a unos 100 kilómetros de la capital argelina, que se vio afectada en los dos últimos años por varios incendios que provocaron una importante degradación de la vegetación.

La iniciativa contó con una amplia participación ciudadana, así como con la implicación de organizaciones medioambientales y de varios miembros del Gobierno, entre ellos los ministros de Obras Públicas, de Investigación Científica, y de Telecomunicaciones.

La Dirección General de Bosques, que se encargó de preparar y supervisar el evento, informó de que las plantaciones -que incluyen más de 130.000 árboles frutales- se harán conforme a la naturaleza de cada región del país.

El organismo preparó esta iniciativa a lo largo de la semana pasada que consistió en «la adaptación del suelo, la instalación del sistema de riego por goteo y la excavación de los hoyos», entre otras disposiciones. EFE

