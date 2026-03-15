Argelia prepara una nueva licitación para inversiones internacionales en hidrocarburos

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Argel, 15 mar (EFE).- El Ministerio de Hidrocarburos y Minas de Argelia prepara una nueva ronda de licitación internacional, la «Algeria Bid Round 2026», destinada a atraer inversiones en el sector de hidrocarburos en el país, sin hacer pública todavía la fecha de su lanzamiento, anunció este domingo la televisión pública argelina.

En un comunicado publicado la noche de este sábado, el ministerio aseguró que «se darán a conocer más detalles» sobre esta nueva ronda y afirmó que el país -uno de los principales proveedores de gas a Europa- avanza para «aprovechar» su potencial y «fortalecer sus alianzas estratégicas».

Asimismo, el ministerio indicó que la ronda será lanzada por la Agencia Nacional para la Valorización de los Recursos Hidrocarburíferos (ALNAFT) con el objetivo de «abrir nuevos horizontes» a la exploración de algunos de los yacimientos de hidrocarburos «más prometedores del mundo».

Argelia, cuya economía depende en gran medida de los hidrocarburos, lanzó en octubre de 2024 la «Algeria Bid Round 2024», la primera ronda de licitación de este tipo en el país magrebí en más de una década, tras la cual se firmaron varios acuerdos entre la petrolera estatal Sonatrach y diversas compañías internacionales.

Según los expertos, en el contexto de la actual guerra en Oriente Medio, que afecta al mercado energético con la subida de los precios del petróleo y del gas, países como Argelia -mayor productor de gas en África- están en una «posición ventajosa» para su economía. EFE

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