Argelia protesta contra la prórroga de prisión preventiva de un agente argelino en París

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Argel, 26 mar (EFE).- Argelia convocó este jueves al embajador de Francia en Argel, Stephane Romatet, para protestar contra la decisión de París de prolongar por un año la prisión preventiva de un agente consular argelino, detenido desde abril de 2025 en la nación europea, poco después de que ambos países experimentaran un leve acercamiento.

El Ministerio de Exteriores de Argelia, afirmó en un comunicado que esta decisión tendrá «inevitablemente consecuencias» en el curso normal de las relaciones franco argelinas, alteradas desde el respaldo de París al plan de autonomía del Sáhara Occidental en 2024.

Las autoridades rechazaron el trato «inaceptable» al que ha sido sometido el funcionario consular, acusado en el marco de una investigación sobre la desaparición del opositor argelino Amir Boukhors, conocido como ‘AmirDz’, y refugiado en Francia.

La prórroga de la prisión preventiva del funcionario, que según Argel «está protegido» por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se produce en un momento en el que Argelia y Francia estaban dando un nuevo paso para superar una prolongada crisis diplomática.

Los dos países acordaron el pasado febrero reactivar la cooperación bilateral en materia de seguridad, durante la visita a Argel del ministro del Interior francés Laurent Núñez, lo que se consideró como un nuevo intento para reactivar el diálogo.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, expresó el pasado 16 de marzo a su homólogo argelino, Ahmed Attaf, su intención de relanzar las relaciones bilaterales, para producir «resultados tangibles en interés de los dos países».

Barrot intentó previamente avanzar con la reconciliación con su visita al país magrebí en abril de 2025, algo que se vio interrumpido por una sucesión de choques diplomáticos, ya que, posteriormente, Argelia expulsó a doce funcionarios franceses en protesta por la detención del agente, antes de que Francia tomara la misma medida y retirara también su embajador.

Las delicadas relaciones se vieron afectadas además por la detención por parte de las autoridades argelinas del periodista francés Christophe Gleizes, condenado el pasado junio a siete años de prisión por «apología del terrorismo», y cuya liberación es reiteradamente reclamada por Francia.

Las relaciones entre Argelia y Francia han estado históricamente marcadas por tensiones, dado que la excolonia reclama a París el reconocimiento de los crímenes cometidos durante 132 años de colonización y, el pasado diciembre, el Parlamento argelino aprobó una ley que penaliza las prácticas coloniales francesas. EFE

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