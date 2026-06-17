Argelia y Alemania firman un acuerdo en el ámbito de las energías verdes

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Madrid, 17 jun (EFE).- La compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach anunció este miércoles la firma de un «memorando de entendimiento» con la empresa alemana VNG-IGE para explorar las posibilidades de cooperación en ámbitos medioambientales como el hidrógeno verde y la reducción de la emisiones de metano.

En un comunicado publicado por la Sonatrach en su página web, el acuerdo sirve para «explorar nuevas vías de integración y cooperación» mediante la puesta en marcha de «acciones concretas», especialmente en el ámbito del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y amoniaco, así como de «reforzar la cooperación» en materia de reducción de las emisiones de metano.

Durante la ceremonia de firma, en presencia del presidente y director general de Sonatrach, Noureddine Daoudi, y el presidente del consejo de administración de VNG-IGE, Ulf Heitmüller, ambos altos cargos destacaron «el nivel de confianza mutua» que une los dos países y reafirmaron su «compromiso común» de hacer frente a los retos específicos a los que se enfrenta el sector de los combustibles en materia de descarbonización.

La compañía argelina de hidrocarburos destacó su voluntad de apoyar la transición hacia fuentes de energía neutras y contribuir a los esfuerzos destinados a combatir el cambio climático.

Argelia ha reforzado en los últimos años su apuesta por el hidrógeno verde como parte de su transición energética y inició el pasado 12 de febrero acciones relativas al hidrógeno verde, incluido el proyecto Corredor SouTH2, que conectará Argelia con Europa para suministrar energía limpia.

En octubre de 2024, Sonatrach firmó con Cepsa un memorando de entendimiento para estudiar la viabilidad de producir hidrógeno verde y derivados en Argelia, con el objetivo principal de abastecer al mercado europeo en un proyecto que contemplaba una fase inicial de estudio y una segunda fase con plantas de hidrógeno por electrólisis, así como instalaciones solares, eólicas y de almacenamiento y transporte. EFE

gmc/eav