Argelia y Azerbaiyán coordinan esfuerzos para una solución diplomática en Oriente Medio

Argel, 8 mar (EFE).- El Ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Ataf, expresó este domingo junto con su homólogo de Azerbaiyán, Yeyhun Bayramov, la importancia de «intensificar los esfuerzos» para promover soluciones «pacíficas y diplomáticas» ante la escalada bélica en Oriente Medio.

Durante una conversación telefónica, los ministros hablaron sobre la necesidad de crear «condiciones favorables» para «reanudar las negociaciones» que mantenían Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y quedaron interrumpidas por el ataque de Washington e Israel a Teherán.

Además, destacaron la importancia de «coordinar esfuerzos para reducir las tensiones» que estallaron en la zona el pasado 1 de marzo.

En este contexto, Ataf expresó la solidaridad de Argelia con Azerbaiyán tras los ataques que sufrió el país debido a la escalada militar que afectó a toda la región de Oriente Medio, en particular a los países del Golfo que Teherán atacó por albergar bases militares estadounidenses. EFE

