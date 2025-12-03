Argelia y Bielorrusia firman acuerdos de cooperación en la visita de Lukashenko a Argel

Argel, 3 dic (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, y su homólogo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, suscribieron este miércoles varios acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento entre sus respectivos países, durante una visita oficial del mandatario europeo a la nación magrebí, informó la agencia APS.

Según la fuente, que señaló que los acuerdos abarcan los sectores agrícola, sanitario, energético, científico y farmacéutico, la firma se llevó a cabo tras un encuentro a puerta cerrada, cuyo contenido no fue revelado, entre Tebboune y Lukashenko en la sede de la Presidencia argelina.

Además, ambos mandatarios suscribieron una declaración conjunta «destinada a reforzar las relaciones de asociación y amistad entre los dos países».

Tebboune señaló que los acuerdos «sitúan la asociación entre Bielorrusia y Argelia en un marco prometedor», con el «fomento del comercio, la asociación y la inversión» en diversos ámbitos.

Según APS, las relaciones entre Argelia y Bielorrusia han experimentado en los últimos años una creciente dinámica política y económica, bajo la firme voluntad de los líderes de ambos países de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y fortalecer las oportunidades de asociación y cooperación.

Con la visita de Lukashenko, que llegó la noche del martes a Argel, donde fue recibido por el presidente del Consejo de la Nación argelino, Azouz Nasri, el Gobierno de Tebboune espera reforzar las relaciones bilaterales, «basadas en la confianza y el respeto mutuo, y elevarlas a niveles superiores» con la «realización de proyectos conjuntos».

El mandatario bielorruso expresó, en diversas ocasiones, su interés en «activar el diálogo político con Argelia y ampliar la comunicación e interacción bilateral en diferentes áreas, en consonancia con los intereses de ambos pueblos».

El pasado abril, los dos países celebraron en Minsk la primera sesión de la Comisión Mixta Argelia-Bielorrusia de cooperación comercial, económica, científica y técnica, en la que ambos destacaron que «el fortalecimiento de la cooperación económica debe estar a la altura de las considerables potencialidades que poseen ambos países».

En 2024, los Parlamentos argelino y bielorruso crearon un grupo de amistad, con el objetivo de establecer puentes de cooperación y acercamiento en el ámbito legislativo. EFE

