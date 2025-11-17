Argelia y China firman un acuerdo para elevar la producción de petróleo en el país magrebí

1 minuto

Argel, 17 nov (EFE).- La compañía argelina de hidrocarburos Sonatrach firmó este lunes un nuevo contrato con la empresa china Sinopec Guangzhou Engineering para construir una unidad de hidrotratamiento y reformado de petróleo en la refinería de Arzew, en el oeste del país, con el objetivo de aumentar la capacidad nacional de producción de gasolina.

La capacidad de producción de gasolina de la refinería «pasará de 550.000 a 1,2 millones de toneladas anuales», gracias a la construcción de la nueva unidad, que ocupará una superficie de «cinco hectáreas», informó la empresa en un comunicado.

Según Sonatrach, el proyecto, cuyo objetivo es «expandir el sector de refinación», finalizará en un «plazo de 30 meses», y cubrirá la demanda de gasolina de las provincias del oeste y suroeste del país más grande de África.

La empresa china está especializada en la construcción de instalaciones industriales para el sector del petróleo y el gas, lo que -según la petrolera- la convierte en «un socio técnico de confianza» para proyectos estratégicos en el país magrebí. EFE

na/lfp/pddp