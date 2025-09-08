The Swiss voice in the world since 1935

Argelia y Kenia firman un memorando de entendimiento para el comercio de hidrocarburos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Argel, 8 sep (EFE).- La compañía de hidrocarburos argelina Sonatrach firmó este lunes en Argel un memorando de entendimiento con la Compañía Nacional de Petróleo de Kenia (NOC) con el objetivo de «implementar proyectos conjuntos» en el ámbito de los hidrocarburos.

El director de Sonatrach, Rachid Hachichi, detalló en un comunicado que este acuerdo permitirá «el suministro al mercado keniano» de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y productos petroleros.

El acuerdo también contempla realizar «un estudio de viabilidad» para la creación de una plataforma comercial en Kenia dedicada al GLP y a su uso como combustible para automóviles, además de los productos petrolíferos y petroquímicos.

El director de la estatal argelina aseguró que este acuerdo «beneficiará tanto a Argelia como a Kenia» y reafirmó el compromiso del grupo con la promoción de asociaciones fructíferas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en África.

La ceremonia tuvo lugar en los márgenes de la cuarta edición de la Feria de Comercio Intraafricano (IATF, por sus siglas en inglés), que se celebra este año en Argelia.

En este marco, el ministro de Finanzas argelino, Abdelkrim Bouzerd, firmó este lunes con su homólogo ugandés, Matia Kasaija, un acuerdo de cooperación bilateral, con el fin de facilitar los trámites fiscales, administrativos y aduaneros entre ambos países.

La última edición de la IATF se organizó en 2023 en El Cairo, durante la que se alcanzaron acuerdos por valor de 36.000 millones de dólares, una cantidad que la organización espera superar este año en la mayor plataforma de comercio africano, que concluye el próximo 10 de septiembre. EFE

na/lfp/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR