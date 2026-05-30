Argelia y la RDC firman un acuerdo para la exploración y producción de petróleo y gas

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Argel, 30 may (EFE).- El ministro de Hidrocarburos de Argelia, Mohamed Arkab, firmó este sábado en Argel un acuerdo de cooperación con su homóloga de la República Democrática del Congo (RDC), Acacia Bandubola Mbongo, para la exploración, producción y desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, entre otras áreas.

«Este acuerdo refleja el compromiso compartido de ambas naciones hermanas de fortalecer la cooperación y ampliar las oportunidades de asociación en el sector de los hidrocarburos, en beneficio de sus intereses económicos y de desarrollo, y contribuyendo a la integración energética africana», indicó la cartera argelina de Hidrocarburos en un comunicado.

El Ministerio detalló que el acuerdo incluye también la refinación y la petroquímica, la comercialización y distribución de productos petrolíferos y gas licuado de petróleo (GLP), además de servicios petroleros y logísticos.

Asimismo, permite «una mayor cooperación» en el desarrollo de infraestructuras energéticas, el transporte de hidrocarburos por oleoductos, el almacenamiento, el monitoreo y control técnico, y la gestión de datos geológicos.

El acuerdo abarca además programas de formación y capacitación, así como el intercambio de expertos y formadores en el sector de los hidrocarburos, lo que permitirá, según Arkab, «establecer un marco institucional permanente» para el desarrollo de la cooperación bilateral.

Durante la ceremonia de firma, ambas partes acordaron reforzar la cooperación en digitalización, inteligencia artificial e investigación, para «aumentar la rentabilidad de los proyectos» e «impulsar la competitividad del sector» en ambos países. EFE

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