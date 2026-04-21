Argelia y Latinoamérica elevan la cooperación energética a «niveles sin precedentes»

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Argel, 21 abr (EFE).- Argelia y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) firmaron este martes un acuerdo que contempla elevar la cooperación entre las partes y «defender» sus intereses estratégicos en el contexto «energético global», alcanzando -según el organismo multilateral- unos «niveles sin precedentes», cuyos datos no fueron precisados.

El acuerdo contempla una hoja de ruta que plantea establecer un marco práctico y «ambicioso» que prioriza la ejecución de proyectos conjuntos en la industria de hidrocarburos, con el fortalecimiento de alianzas tecnológicas en exploración, producción y valoración de recursos, informó la OLACDE en un comunicado.

Además, prevé desarrollar «cadenas de valor» con inversiones conjuntas para potenciar la industria del petróleo y el gas, «áreas donde la experiencia argelina es un referente mundial», en un momento de crisis energética global, a consecuencia de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la guerra en Irán.

El documento suscrito compromete a las partes a establecer programas intensivos de formación técnica, transferencia de tecnología y colaboración entre centros de investigación para el desarrollo de nuevas redes de energía.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en una reunión entre el ministro de Hidrocarburos y Minas de Argelia, Mohamed Arkab, y el secretario ejecutivo de la OLACDE, Andrés Rebolledo, de visita en el país, quien también sostuvo un encuentro con el presidente del país magrebí, Abdelmayid Tebún, cuyo contenido no fue revelado.

Arkab y Rebolledo analizaron, además, la volatilidad de los mercados de petróleo y gas y coincidieron en la urgencia de intensificar la coordinación entre países productores para garantizar la seguridad del suministro y la estabilidad internacional.

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía es el organismo intergubernamental de consulta y cooperación técnica, cuyo objetivo es garantizar la integración y seguridad energética de los 27 países miembros, con Argelia y la Unión Europea (UE) como observadores permanentes.

Para la OLACDE, Argelia -país con el que mantiene una «estrecha» relación desde 2001, es uno de sus mayores aliados estratégicos fuera del continente americano. EFE

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