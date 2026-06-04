Argelia y Siria acuerdan formar comités sectoriales para impulsar la cooperación bilateral

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Argel, 4 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Ataf, acordó este jueves en Argel con su homólogo sirio, Asad al Shaibani, la creación de varios comités sectoriales para impulsar la cooperación bilateral en ámbitos como la energía, la minería y la agricultura.

El Ministerio de Exteriores argelino informó en un comunicado de que ambas partes acordaron también «reactivar los mecanismos de cooperación bilateral», en particular el Alto Comité Conjunto y el Consejo Empresarial Argelino-Sirio.

Según la cartera de Exteriores, la reunión permitió a las dos partes revisar el estado actual de las relaciones entre ambos países y explorar vías para profundizarlas, al tiempo que destacaron «la profundidad de los lazos históricos» que unen a Argelia y Siria.

Los dos ministros abordaron además la situación internacional, especialmente en la región árabe y en el continente africano, y subrayaron «la importancia de promover soluciones pacíficas» a los conflictos que «amenazan la estabilidad regional e internacional».

Durante su visita a Argelia, Al Shaibani fue recibido también por el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, y se reunió con el ministro de Minas, Murad Hanifi, con quien acordó explorar nuevas vías para fortalecer la cooperación bilateral en el sector minero.

Asimismo, el titular de Exteriores sirio mantuvo un encuentro con el ministro del Interior argelino, Said Saioud, con quien trató cuestiones relacionadas con la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la libre circulación de personas. EFE

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