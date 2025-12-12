Argelia y Túnez impulsan cooperación bilateral tras un aumento comercial del 12% en 2024

Argel, 12 dic (EFE).- Argelia y Túnez firmaron 25 memorandos de entendimiento en sectores como la energía en la comisión mixta que se celebró este viernes en la capital tunecina para impulsar la cooperación bilateral, cuyas transacciones económicas registraron un aumento de 12% en 2024.

Los intercambios económicos entre los países vecinos del Magreb, estimados en más de 2.300 millones de dólares, aumentaron en un 12% en 2024 en comparación con 2023, según declaró el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, que copresidió hoy la comisión con su homóloga tuncecina, Sara Zaafrani Zenzri, en Túnez.

En materia de inversión, Argelia registró hasta octubre de 2025, unos 66 proyectos tunecinos estimados de 353 millones de dólares, 90% de estos proyectos están registrados en el sector de Industria.

Antes de concluir las actividades de la 23 edición de la Comisión mixta -principal marco de cooperación entre los dos países-, se anunció la firma de unos 25 memorandos de entendimiento y programas en sectores como la energía, energías renovables, finanzas, industria farmacéutica, pesca, hidráulica, transporte, sanidad y deporte, entre otros.

Según las últimas estadísticas, alrededor de 750 empresas tunecinas están operativas en Argelia, lo que representa 9% del total de las empresas extranjeras en Argelia.

El primer ministro argelino viajó ayer jueves a Túnez acompañado de casi diez ministros de su Gobierno para debatir con sus homólogos tunecinos las vías para «fortalecer la cooperación bilateral», «apoyar las inversiones» y «levantar los obstáculos que impiden el desarrolló de intercambios económicos». EFE

