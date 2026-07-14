Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firman memorando para crear «cielo único suramericano»

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Asunción, 14 jul (EFE).- Las autoridades aeronáuticas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron este martes en Asunción un memorando de entendimiento que supone el puntapié inicial para crear un «cielo único suramericano», mediante la desregulación del transporte aéreo de estos países y con el modelo europeo como ejemplo, dijo el subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez.

«El alcance de este acuerdo es muy ambicioso, es histórico», dijo Gómez durante una conferencia de prensa en el Palacio de López, sede del Ejecutivo paraguayo.

«Hace unas décadas, Europa firmó algo muy parecido a lo que nosotros estamos firmando en este momento, el alcance que tenemos es un alcance fundacional para que haya más vuelos, más conectividad y lo que buscamos con esto es implementar políticas de cielos abiertos», agregó.

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay, Nelson Mendoza, dijo en la misma conferencia que el memorando lleva por nombre Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS) y constituye un paso fundamental para «la construcción» de un cielo único a través de la cooperación y la modernización de los pactos vigentes sobre servicios aéreos entre estas naciones.

Con su progresiva puesta en marcha, el memorando ALAS permitirá la ampliación de los mercados aéreos civiles así como la integración comercial de los países, añadió Mendoza.

Por otro lado, Gómez explicó que el acuerdo no prevé la creación de una superestructura o comisiones de carácter burocrático, sino que las agencias regulatorias de cada país irán «sumando acciones» para concretar la apertura administrativa de los cielos, y que estas iniciativas estarán coordinadas de manera ejecutiva por Paraguay a través de la Dinac.EFE

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