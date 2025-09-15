The Swiss voice in the world since 1935

Argentina, Brasil y Colombia ya conocen a rivales en el Mundial de fútbol sala femenino

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Argentina, Brasil y Colombia, las tres representantes sudamericanas, ya conocen cuáles serán sus rivales en el Mundial de fútbol sala que se disputará en Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Argentina, encuadrada en el grupo A, jugará contra Filipinas, Polonia y Marruecos. Colombia tendrá como rivales, en el B, a España, Tailandia y Canadá y, el D, enfrentará a Brasil, Italia, Irán y Panamá.

El C estará integrado por Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda

El Mundial se disputará en Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), con gran expectación por tratarse del debut del fútbol sala femenino en un campeonato de esta magnitud y la FIFA ya ha confirmado que el evento contará con cobertura internacional y tecnología de videoarbitraje (VIR). EFE

