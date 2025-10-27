Argentina, campeón sudamericano femenino FIBA sub-17

Asunción, 26 oct (EFE).- La selección de Argentina conquistó este domingo el Campeonato Sudamericano Femenino de Baloncesto sub-17, organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), al vencer a Venezuela por 67-46, en un partido disputado en Asunción.

Ambas selecciones, junto a Paraguay, que finalizó en tercer lugar, aseguraron su pase al FIBA AmeriCup Femenino sub-18 en 2026, que, a su vez, otorgará cupos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Femenino sub-19 en 2027.

El campeonato se disputó en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en Asunción desde el pasado 20 de octubre con la participación de las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y el anfitrión, Paraguay.

El quinteto albiceleste inició con fuerza el primer cuarto que dominó con autoridad hasta completar 28 puntos, frente a los 6 que encestó la Vinotinto, liderada por la capitana y base Astrid Inojosa.

Las dirigidas por Paula Budini mantuvieron la presión a su rival en el segundo cuarto y tomaron mayor distancia al anotar 50 puntos frente a los 21 de las venezolanas.

El partido bajó de intensidad en el tercer periodo y Argentina continuó arriba con un marcador de 57-30.

La amplia ventaja que cosecharon las albicelestes en los primeros dos cuartos les permitió jugar el último periodo con tranquilidad y concretar una victoria con 21 puntos de diferencia.

En el conjunto argentino destacó Sofía Novoa que logró 14 puntos.

Las argentinas, líderes del grupo A, venían de doblegar por 71-47 a la selección de Paraguay en semifinales.

En tanto que Venezuela, que terminó en la cima del Grupo B, se impuso por 67-52 a la vigente campeona Brasil.

Las seleccionadas de Paraguay se quedaron con el bronce tras vencer a Brasil por 49-43 en un partido por el tercer lugar que también se disputó este domingo.

Las brasileñas concluyeron el primer cuarto con una leve ventaja por 15-16 y se mantuvieron arriba en el segundo con un marcador de 27-32.

En el tercer cuarto, el quinteto paraguayo logró la igualdad con 37 puntos, hasta que conquistó el triunfo al final del cuarto lapso.

Brasil se llevó la corona de la última edición del campeonato de 2023 en Colombia y es la selección más ganadora al acumular cuatro oros en la categoría desde 2005. EFE

