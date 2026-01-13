Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia,aspiran al Goya iberoamericano

Madrid, 13 ene (EFE).- Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica optarán al Goya a mejor película iberoamericana, según las nominaciones para la 40 edición de estos premios, anunciadas este martes por la Academia de Cine.

Las películas nominadas son: ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina); ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil) y ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia). EFE

