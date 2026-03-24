Argentina, Colombia y Brasil pelearán por entrar en el Preolímpico de 2028

1 minuto

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- Argentina, Colombia y Brasil, junto a otras cinco naciones que no certificaron su clasificación para el Mundial de Baloncesto Femenino de Berlín 2026, pelearán entre sí para lograr un billete para los Torneos Preolímpicos de 2028.

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Filipinas, Senegal y Sudán del Sur competirán entre el 17 al 23 de agosto de este 2026, en una sede aún por confirmar, con el objetivo de asegurarse una plaza para los Torneos Preolímpicos de 2028 y tener una oportunidad para llegar a los Juegos.

Durante este primer torneo preclasificatorio, las selecciones ya mencionadas se dividirán en dos grupos de cuatro participantes en donde cada equipo jugará contra los demás de su grupo. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales y el ganador de la final obtendrá el billete para el Preolímpico de 2028.

Aquellas selecciones que no logren su clasificación, tendrán nuevas oportunidades a través de los diversos torneos continentales del próximo año.

Los cuatro torneos preolímpicos femeninos de la FIBA ​​programados para febrero de 2028 se llevarán a cabo en cuatro sedes alrededor del mundo y contarán con la participación de 16 equipos que lucharán por un lugar en Los Ángeles.

Los 12 mejores equipos, incluyendo la nación anfitriona y la ganadora de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA ​​2026, se clasificarán para Los Ángeles 2028. EFE

def/jpd