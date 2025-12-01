Argentina, Colombia y México entre países que bloquean nuevas partidas de cerdo español

Madrid, 1 dic (EFE).- Siete países, entre ellos Argentina, Reino Unido, Colombia y México, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos de cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la peste porcina africana (PPA) en jabalíes de la región de Cataluña (noreste).

Una nota informativa del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación emitida este lunes detalla que a Argentina y al Reino Unido se añade el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.

En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.

Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.

Además, China ha ampliado las restricciones adicionales a la provincia catalana de Barcelona para impedir la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en esa zona.

Como novedad, el país asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.

La Unidad Militar de Emergencias activó este lunes 117 efectivos y 25 vehículos en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se han confirmado seis jabalíes infectados.

Este bote de PPA ha hecho que las granjas de cerdos refuercen su bioseguridad, mientras que las administraciones ya han perimetrado zonas de seguridad y vigilancia. EFE

